Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti

Yüksel Yıldırım\'dan Fenerbahçe\'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesini değerlendirdi. Yıldırım, ''Fenerbahçeliler, oyuncularımın, 'Samsun'da Galatasaray'a maçı verdiler' düşüncesiyle hareket ettikleri için ben de aynı mantığı güderek, Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebilirim. Talisca ve Cenk'in akılları ile beyinleri arasında bir çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim'' dedi.

09.05.2025 14:04
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, Samsun Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın Fenerbahçe için ifade ettiği sözler gündem oldu.

1-0 siyah-beyazlıların kazandığı Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine dair konuşan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a evinde yenilmesi sürpriz oldu. Kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Bu sonuç Galatasaray'ın şampiyonluğunu, Beşiktaş'ın da üçüncülüğünü neredeyse perçinledi. Biz önümüzdeki hafta BAY geçeceğiz, Beşiktaş ise Adana Demirspor ile oynayacak. Aradaki puan farkı beşe çıkmıştı, bu mağlubiyetle ikiye düştü. Beşiktaş önümüze geçebilir ama biz son haftaya kadar mücadele edeceğiz. Hedefimiz üçüncülük. Ancak en kötü ihtimalle ligi dördüncü sırada tamamlamak istiyoruz" dedi.

"TALISCA İLE CENK'İN AKLI ÇELİŞTİ"

Fenerbahçe'nin 3 puanı kendi eliyle verdiğini vurgulayan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçeliler, oyuncularımın, 'Samsun'da Galatasaray'a maçı verdiler' düşüncesiyle hareket ettikleri için ben de aynı mantığı güderek, Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebilirim. Talisca ve Cenk'in akılları ile beyinleri arasında bir çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim. Talisca ve Cenk Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. Fenerbahçe bana göre kendi eliyle 3 puanı Beşiktaş'a verdi. Gördük ki Fenerbahçe gerçekten takım olarak bu sene şampiyonluğu hak etmemiş. Benim vizyonum ve projelerim var. Samsunspor'da onları yapmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. İstanbul büyükleri dediğimiz takımlar yavaş yavaş Yüksel Yıldırım'a ve Samsunspor'a alışacak. Çünkü Samsunspor gümbür gümbür geliyor" sözlerini sarf etti.

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Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 454545:
    Ne kadar mal bu adam ya 63 35 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Benik bazi eski gs li oyincularimin akli ile kalbi gs maclarinda celismis olabilir diyen bizzat sendin lan, kendine mi cevap veriyon duburzade 38 18 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    fener her iki bjk maçında da maçı verdi çünkü hiç oynamadı yada oynamak istemediler hoca yanlış kadro tercihi yaptı velhasıl iki maçta kayıp 6 puan hocaya yazar... 24 3 Yanıtla
  • Barış Seckin:
    Bence Başkan Haklı.Bu fenerin yenilmesi bir acayim. 7 13 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    lüzumsuzsun bence hep sus sen 16 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    fener gs ye maçı sattı onu diyor bende katılıyorum 13 2 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Beşiktaşlı olarak söylüyorum.Fenerbahçe aynı AKP gibi sürekli rakiplerine çamur atarak,algı yaparak kazanmaya çalışıyor. Kimle yarışırsa onu şikeci, Fetöcu ilan ediyor. Aynı şeyi Beşiktaş 2 yıl üst üste şampiyon olduğu yıl yaptı. Sonraki yıl da Fenerin algısıyla hakemler ve Federasyon Beşiktaş’ı kurdu geçirdi. 2 Maçtan birinde kırmızı yedi. O zaman var olsaydı Beşiktaş 3. şampiyonluğu da alırdı. Var çıktı çıkalı doğru düzgün kazandığı derbi yok 3 10 Yanıtla
  • 12345:
    harbi bu adam bahçıvan biberi yok dalyarak haberi yok. 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Akkaya:
    Geçen yıl kaç derbi kaybetti de bu zirvaligi yapıyorsunuz 1 0 Yanıtla
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