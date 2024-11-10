Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'ye olay sözler: Çoluk çocuğa yenildiler - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'ye olay sözler: Çoluk çocuğa yenildiler

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Galatasaray'ı yeneceklerini söyledi ve Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçındaki performansını eleştirdi. Yıldırım, ''Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçının izledim, Avrupa'da çoluk çocuğa yenildiler'' dedi.

10.11.2024 09:31  Güncelleme: 09:59
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Süper Lig'in formda takımlarından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldırım, sarı kırmızılıları yenmek istediğini söylerken Fenerbahçe için de konuştu.

"FENERBAHÇE DE YENİLDİ"

Galatasaray'ı yeneceklerini söyleyen Yıldırım, "Ben çıkacağım Galatasaray'ı yeneceğim diyorum ama yenilebilirim de. Fenerbahçe de yenildi. Kimse bir şey dedi mi? Fener maç sattı dedi mi? Ben yarın ne yaparsam yapayım bir tarafı mutlu etmeyeceğim. Ben Samsunspor başkanıyım. Ligin ikincisiyim, en kötü ikinci kalmak istiyorum" dedi.

"ÇOLUK ÇOCUĞA YENİLDİLER"

Öte yandan Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, sarı lacivertlilerin AZ Alkmaar mağlubiyetini değerlendirdi. Yıldırım, "Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçının izledim, Avrupa'da çoluk çocuğa yenildiler. 18-21 yaş arası Avrupa'da çoluk çocuk olmuyor ama Türkiye'de oluyor. Kendilerine bakmıyorlar. Fenerbahçe, kendi gidişatını nasıl toplarım demiyor. Sezon başında taraftarlarına söz verdiler, taraftarları da onu istiyor. Sözlerini tutarlarsa kahraman olurlar, tutamazlarsa başka bir şey olurlar. O benim işim değil. Ali Koç'un söyledikleri kayıtlarda. Sözlerin gerçekleşmesi için bize baskı yapıyorlar, 'Galatasaray'ı yen!' diye, ben Galatasaray'a yenilmeyeceğim. Galatasaray çıkar bizi ezer ama ben puan almak için sahaya çıkacağım" ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım\'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe\'ye olay sözler: Çoluk çocuğa yenildiler

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Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'ye olay sözler: Çoluk çocuğa yenildiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Feyzullah Akbulut:
    Adamsın başkanım 20 10 Yanıtla
  • Ankara null:
    buyuksun yuksel baskan cat cut vuruyor 18 9 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    adamlık budur işte 10 6 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Ağla fener ağla 10 5 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Ali koç acun siz konuşunca oluyordu, sadece sizin değil bu düzen böyle yapıştırırlar yenilince tek sesiniz çıkmıyor sus pus oluyorsunuz. 7 4 Yanıtla
  • Behzat:
    çin conu yen sana saygı duyalım. 3 2 Yanıtla
  • Emre Temel:
    Helal len başkan ağzından bal damlıyo:) 0 2 Yanıtla
  • Orhan Özdemir:
    Başkan Galatasaray maçımdan sonra aynı cesaret özgüveni senden bekliyoruz maç sonrası utanacaksın 2 0 Yanıtla
  • Volkan Sağdıç:
    Galatasaray ı yeneceklerini mi söylemiş ???? Kacıncı seviye hayal dünyası bu 1 0 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    SANANE !!! 0 0 Yanıtla
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