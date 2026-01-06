Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe'den kiralıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe'den kiralıyoruz

Haberin Videosunu İzleyin
Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe\'den kiralıyoruz
06.01.2026 22:54  Güncelleme: 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe\'den kiralıyoruz
Haber Videosu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulunarak sarı-lacivertlilerin deneyimli kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

''İKİNCİ BABASI GİBİYİM''

Eski oyuncusu Anthony Musaba hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı ben çok seviyorum. İkinci babası gibiyim. Tek üzüldüğüm şey, bizden ayrıldı ama yaptığı hareket, o seyirciyi coşturma falan... Samsunspor maçında yapmaması lazım.'' dedi.

''FENERBAHÇE'DEN KİRALIYORUZ''

Fenerbahçe'den yapacakları transferi ilk kez açıklayan Yıldırım, "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sadettin Başkan ile görüştük. İrfan Can, sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Eğribayat, Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe'den kiralıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    himmetsaray naneyi yedi. artık maçı satacak kalbi ile aklı çelişecek Okan kalede olmayacak. 7 4 Yanıtla
    vv04042211 vv04042211:
    kalbi celisen bu aksan gtnu yirtti ama olmadi 2 tane yerlestirdik,???? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat
Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
23:15
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray’a dikti
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 06:05:56. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe'den kiralıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.