Yunan futbolcu Pelkas, Hull City kulübü başkanı Acun Ilıcalı tarafından yeterli görülmedi ve Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika
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Yunan futbolcu Pelkas, Hull City kulübü başkanı Acun Ilıcalı tarafından yeterli görülmedi ve Fenerbahçe'ye geri döndü

20.05.2023 11:30

Fenerbahçe'nin sezon başında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e kiralık olarak gönderdiği Dimitris Pelkas, sarı-lacivertlilere geri döndü. Pelkas'ın ismi Yunan ligi takımlarından PAOK ile anılıyor.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de kiralık olarak forma giyen Dimitris Pelkas'ın kaderi sezonun sona ermesiyle birlikte belli oldu.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Pelkas'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini resmen açıkladı. İngiliz ekibiyle 26 maça çıkan Yunan futbolcu, sadece 2 kez gol atma başarısı gösterdi.

Acun Ilıcalı kapıyı gösterdi! Pelkas, Fenerbahçe'ye geri döndü

ADI PAOK İLE ANILIYOR

Pelkas, Fenerbahçe ile 2020 yılında 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Adı son günlerde PAOK ile anılan 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor.

Acun Ilıcalı kapıyı gösterdi! Pelkas, Fenerbahçe'ye geri döndü
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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunan futbolcu Pelkas, Hull City kulübü başkanı Acun Ilıcalı tarafından yeterli görülmedi ve Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan futbolcu Pelkas, Hull City kulübü başkanı Acun Ilıcalı tarafından yeterli görülmedi ve Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika
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