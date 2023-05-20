İngiltere Championship ekibi Hull City'de kiralık olarak forma giyen Dimitris Pelkas'ın kaderi sezonun sona ermesiyle birlikte belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Pelkas'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini resmen açıkladı. İngiliz ekibiyle 26 maça çıkan Yunan futbolcu, sadece 2 kez gol atma başarısı gösterdi.
Pelkas, Fenerbahçe ile 2020 yılında 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Adı son günlerde PAOK ile anılan 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor.
Son Dakika › Spor › Yunan futbolcu Pelkas, Hull City kulübü başkanı Acun Ilıcalı tarafından yeterli görülmedi ve Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika