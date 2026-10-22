Yunanistan basketbolunda iki hakemin evinde 922 bin avro bulunduğu iddia edildi - Son Dakika
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Yunanistan basketbolunda iki hakemin evinde 922 bin avro bulunduğu iddia edildi

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Yunanistan basketbolundaki şike ve rüşvet soruşturmasında bir hakemin evinde 102 bin avro, iki hakemin evinde toplam 922 bin avro nakit bulunduğu iddia edildi. Soruşturmanın yaklaşık 50 maçı kapsayacak şekilde genişlediği ve 6 sanığın ek süre talebinin kabul edildiği belirtildi.

Yunanistan basketbolunu sarsan şike ve rüşvet soruşturmasında, bir hakemin evinde 102 bin avro ele geçirildiği iddia edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, maç manipülasyonu şikayetlerine yönelik soruşturma kapsamında iki hakemin evinde toplam 922 bin avro nakit para bulundu.

Yunanistan'ın Katerini kentinde, eski hakem Petros Papapetrou'nun evinde dün 820 bin avro nakit para bulunduğu basına yansımıştı.

Federasyonun işleyişine ilişkin şikayetlerle başlayan soruşturmanın yaklaşık 50 maçı kapsayacak şekilde genişlediği belirtildi.

6 sanığın savunma için ek süre talebinin kabul edildiğini yazan Yunan basını, hakem Petros Papapetrou'nun bugün, federasyon başkanı Vangelis Liolios ve çalışma arkadaşı Giorgos Mavraganis'in pazar günü, hakem Vaso Tsaroucha, hakem danışmanı Ilias Koromilas ve Merkez Hakem Kurulu üyesi Tasos Piloidis'in ise pazartesi günü ifade vermesinin planlandığını aktardı.

Kaynak: AA
YunanistanDünyaSporSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan basketbolunda iki hakemin evinde 922 bin avro bulunduğu iddia edildi - Son Dakika
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