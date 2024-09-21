Yuntdağı Yağlı Güreşleri Ekonomi Nedeniyle İptal Edildi

Spor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu yıl 29 Eylül Pazar günü yapılması planlanan Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ni ekonomik nedenlerle iptal ettiklerini duyurdu.

Yunusemre Belediyesi, bu yıl 9'uncusu Ortaköy Er Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ni ekonomik nedenlerle iptal etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "29 Eylül Pazar günü yapmayı planladığımız yağlı güreş müsabakaları, ekonomik kriz, ekonomik kaynak oluşturmamak, özellikle de merkezi hükümetten gelen İller Bankası payından 21 milyon TL kesilmesi nedeniyle yapılamayacaktır. Bu ekonomik kriz ortamında bir günlük organizasyon için 7.5-8 milyon TL harcamak için paramız yoktur. Bunu açık ve samimi bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyorum. Ekonomi düzelene kadar belediye olarak güreş organizasyonu yapmayacağız" diye konuştu. - MANİSA