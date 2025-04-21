Yunus Akgün 100. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Yunus Akgün 100. Maçına Çıkıyor

Galatasaray'ın futbolcusu Yunus Akgün, Türkiye Kupası yarı finalinde 100. resmi maçına çıkacak.

21.04.2025 11:14
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Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. karşılaşmasına çıkacak.

Galatasaray'ın altyapısında futbola başlayan Yunus, sarı-kırmızılı takımın çeşitli alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 5 Ağustos 2018'de Akhisarspor'la oynanan TFF Süper Kupa karşılaşmasıyla ilk profesyonel maçına çıktı.

Yunus Akgün, şu ana kadar sarı-kırmızılı takımda Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde olmak üzere toplamda 99 resmi müsabakada forma giydi.

Galatasaray'da toplamda 18 gol kaydetti

Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 resmi maçta 18 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray kariyeri boyunca 68 Süper Lig, 14 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 1 Şampiyonlar Ligi ve 9 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyen milli oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda toplamda 18 gol attı.

En golcü sezonunu yaşıyor

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 kez fileleri havalandıran Yunus Akgün, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

Daha öncesinde en skorer sezonunu Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da 9 golle yaşayan Yunus, bu sezon ise 7'si Süper Lig ve 5'i UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplamda 12 gol attı.

Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu

Yunus Akgün, gösterdiği performansla bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu.

Milli oyuncu, bu sezon Galatasaray'da toplamda 38 maçta sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 müsabakada forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, TFF Süper Kupa'da 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve Süper Lig'de de 26 maçta görev aldı.

Leicester City'ye kiralanmıştı

Yunus Akgün, geçen sezonu İngiltere'nin Leicester City takımında kiralık olarak geçirdi.

Leicester City'le çıktığı 29 maçta 2 gol kaydeden milli oyuncu, takımının Championship'ten Premier Lig'e yükselmesine katkı sağladı.

Montella ile Adana Demirspor'da yükselişe geçti

Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da forma giydiği dönem, kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri oldu.

2021-2022 sezonunun başında Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'a kiralanan Yunus, mavi-lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 9 gol kaydetti.

2020-2021 sezonunda da kiralık olarak Adana Demirspor'da oynayan Yunus, TFF 1. Lig'deki 28 maçta 5 kez fileleri havalandırarak takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı.

Milli takımda da Vincenzo Montella'nın tercihi oldu

Yunus Akgün, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nda 9 kez forma giydi.

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran 2022'de oynanan Faroe Adaları maçında ilk kez A Milli Takım adına görev alan Yunus, milli formayı sırtına geçirdiği 14 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

Genç oyuncu, söz konusu milli maçların 9'una Adana Demirspor'da da beraber çalıştığı Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük yaptığı dönemde çıktı.

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Kaynak: AA

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