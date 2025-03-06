Yunus Akgün'den veda paylaşımı - Son Dakika
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Yunus Akgün'den veda paylaşımı

Yunus Akgün\'den veda paylaşımı

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, takımın Kemerburgaz Tesisleri'ne geçişi sonrasında Florya'ya duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

06.03.2025 07:54
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Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, takımın Kemerburgaz Tesisleri'ne geçmesinin ardından Florya için bir veda paylaşımında bulundu.

YUNUS'TAN DUYGUSAL VEDA

Yunus Akgün, paylaşımında, "2008 yılında ilk kez kapısından girdiğim Florya'da sadece futbol oynamadık; burada bir kültürü, bir inancı, bir mirası yaşadık. Bu sahalar, bu çimler nice efsaneye tanıklık etti, hayallerin filizlendiği, emek ve aidiyetin yuvası oldu. Burada büyüdük, burada öğrendik, burada inandık. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkarken, Florya'nın bizlere kattıklarıyla ilerleyeceğiz. Ayrılık vakti gelse de izlerin hep bizimle olacak, sarı-kırmızı yüreğimizde sonsuza dek yaşayacaksın. Teşekkürler Florya, teşekkürler Galatasaray Akademisi! Sonsuz sevgi ve minnetle…" ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün'den veda paylaşımı

Açıklamasına sarı-kırmızı kalp emojileri de koyan Yunus'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Galatasaray'da 32 maçta süre bulan Yunus Akgün, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

Yunus Akgün'den veda paylaşımı

Florya Metin Oktay Tesisleri, Yunus Akgün, Kemerburgaz, Galatasaray, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün'den veda paylaşımı - Son Dakika

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