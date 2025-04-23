Yunus Akgün: Hedefimiz İki Kupa

- Yunus Akgün: "Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz"

KONYA - Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a karşı aldıkları galibiyetin ardından, "Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Performansımızda büyük bir yükselme var" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yunus Akgün, 100. maçına çıktığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, "Tabii ki kulübün altyapısından yetiştiğim için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Finale kaldık. Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Performansımızda büyük bir yükselme var. Bu da bize keyif ve moral veriyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Her maç final bizim için böyle devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Önemli olan takımıma katkı sağlamak"

Sezon hedefi hakkında da konuşan Akgün, "Hedefim Adana Demirspor maçındaki performansımın her zaman üstüne çıkmak. Bu senede bu hedefim vardı. 15 gol, 10 asist hedeflemiştim kendime inşallah bunu tamamlarım, geçerim de hatta öyle umut ediyorum. Önemli olan takımıma katkı sağlamak. İnşallah böyle devam ederim" diye konuştu.

"Toparlıyorum ve fiziksel olarak da daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum"

Sakatlığı hakkında bilgi veren Akgün, "Şu anda çok daha iyi durumdayız. İlk başlarda daha çok hissediyorum ağrımı ama şu anda daha iyiye gidiyor. Toparlıyorum ve fiziksel olarak da daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederim tabii ki önemli olan burada takımımız kazanması" ifadelerini kullandı.