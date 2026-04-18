Yunus Akgün\'den Fenerbahçe itirafı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi hakkında konuşan milli oyuncu, ''Berabere kalmaları bize moral oldu'' dedi.

''BİZE MORAL OLDU''

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maç hakkında konuşan milli oyuncu, ''Fenerbahçe'nin berabere kalmalası bize moral oldu'' ifadelerini sarf etti. 

"4. ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Yunus Akgün, "İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Her maç final, her maç çok zor. Her şeyin bilincindeyiz. Beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğa yürüyoruz. Kolay değil. Gücümüz ve kalitemiz var. 4 puan farkla lideriz. İnşallah 26. şampiyonluğu camiamıza ve taraftarımıza armağan edeceğiz." dedi.

"İNŞALLAH YİNE ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ!"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan milli yıldız, "Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız." sözlerini sarf etti. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • nazım arat nazım arat:
    Cimbomun olduğu yerde fener eziktir 10 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:14
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
22:34
22:16
21:58
21:03
20:25
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 23:28:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.