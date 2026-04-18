Yunus Akgün\'den Fenerbahçe itirafı

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Süper Lig'in 30. hafta maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''BİZE MORAL OLDU''

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maç hakkında konuşan milli oyuncu, ''Fenerbahçe'nin berabere kalmalası bize moral oldu'' ifadelerini sarf etti.

"4. ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Yunus Akgün, "İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Her maç final, her maç çok zor. Her şeyin bilincindeyiz. Beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğa yürüyoruz. Kolay değil. Gücümüz ve kalitemiz var. 4 puan farkla lideriz. İnşallah 26. şampiyonluğu camiamıza ve taraftarımıza armağan edeceğiz." dedi.

"İNŞALLAH YİNE ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ!"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan milli yıldız, "Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız." sözlerini sarf etti.