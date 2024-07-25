Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyespor'un yönetimini ağırladı - Son Dakika
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Spor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyespor'un yönetimini ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyespor\'un yönetimini ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyespor'un yönetim kurulunu ağırladı. Başkan Balaban, sporu şehrin her yerine taşımaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

25.07.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye spor'un yönetim kurulunu ağırladı. Başkan Balaban, sporu şehrin her yerine taşımaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyespor'un yönetimi ile bir araya geldi. Yunus Emre Kültür Park'ta düzenlenen organizasyonda bir konuşma yapan Başkan Balaban, öncelikli amaçlarının halkın hayatına dokunmak olduğunun altını çizerek sporun fiziksel, zihinsel ve toplumsal gelişime büyük katkılarının yanında gençleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırma anlamında da çok önemli bir araç olduğunu söyledi. Yunusemre Belediyespor yönetiminin halkın spora yönlendirilmesi ve amatör sporun her kesime sevdirilmesi yolunda başarılı hizmetlere imza attığını sözlerine ekleyen Balaban, "Birçok branşta binlerce sporcumuzla şehrimizin sporuna hizmet ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda Yunusemre Belediyespor'un başkanı ve yönetimi çok güzel işler yapıyor. Herkesin emeğine sağlık. En önemlisi sporu şehrimizin her yerine taşıdığımız için mutluyuz. Özellikle Yuntdağı'nda yaz spor okulu açmak en önemli hizmetlerimizden biriydi. Umudumuz, baş tacımız olan çocuk ve gençlerimizin mutluluğu her şeye değer" dedi. Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik de Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, hep birlikte çalışarak Manisa'nın sporunu en iyi seviyeye taşımaya devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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