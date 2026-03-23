Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
23.03.2026 10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Adana, demir, krom, mermer ve kalker gibi stratejik madenleriyle Türkiye ekonomisinde önemli bir rol üstlenirken, henüz tam kapasite kullanılmayan rezervler ve yeni yatırım planlarıyla birlikte hem istihdamın hem de ihracatın daha da artması ve kentin "maden üssü" konumunun güçlenmesi bekleniyor.

Tarım ve sanayinin önde gelen şehirlerinden Adana, yer altı kaynaklarıyla da Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdürüyor. Demir, krom ve mermer başta olmak üzere birçok stratejik madenin bulunduğu kentte, yeni yatırımların gündemde olduğu belirtiliyor.

DEMİR VE KROM SANAYİNİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Adana'nın çeşitli ilçelerinde bulunan demir cevheri yatakları, özellikle inşaat ve ağır sanayi için kritik önem taşıyor. Paslanmaz çelik üretiminde kullanılan krom ise yüksek ihracat değeriyle öne çıkıyor ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

KALKER VE MERMER İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ DESTEKLİYOR

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre, şehirde yaygın olarak bulunan kalker (kireçtaşı), çimento üretimi ve altyapı çalışmalarında yoğun şekilde kullanılıyor. Dayanıklılığı ve estetik yapısıyla dikkat çeken Adana mermeri ise hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yer tutuyor.

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

"POTANSİYEL DAHA DA BÜYÜK"

Uzmanlar, Adana'daki maden çeşitliliğinin yalnızca mevcut kaynaklarla sınırlı olmadığını ifade ediyor. Alüminyum üretiminin hammaddesi olan boksit gibi madenlerin de bölgede tespit edildiği, ancak bazı rezervlerin henüz tam kapasiteyle işletilmediği vurgulanıyor.

EKONOMİYE VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR

Kentte faaliyet gösteren maden ocakları ve işleme tesisleri, binlerce kişiye istihdam sağlarken ihracata da önemli katkı sunuyor. Yeni teknolojiler ve yatırımlarla birlikte Adana'nın yer altı kaynaklarının, Türkiye'nin "Milli Maden Hamlesi" kapsamında daha etkin değerlendirilmesi bekleniyor.

Son Dakika Ekonomi Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    gabar ne oldu 7 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    demekki demir ve krom pahalanacak ne bulsak o pahalanıyor 7 3 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    Bir de gelin Adana’da zaten az bir yeşillik var onları da kurutun da nefes alamayalım 7 2 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    amerıka bundan dolayı cokmek ıstıyor 6 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    fotoğraf gömü ama :D 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor - Son Dakika
