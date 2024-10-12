Yunusemre Belediyesi'nden Kadın ve Çocuk Cinayetlerine Protesto - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi'nden Kadın ve Çocuk Cinayetlerine Protesto

Yunusemre Belediyesi\'nden Kadın ve Çocuk Cinayetlerine Protesto

Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları ve spor salonu kursiyerleri, Türkiye'de artan kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için siyah giysilerle protesto düzenledi. Antrenmanlar sırasında adalet çağrısında bulunan kursiyerler, çeşitli mesajlar içeren dövizler açtı.

12.10.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
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Türkiye'de son günlerde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerine karşı bir tepki de Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nden geldi. Birim personeli siyah giyinirken, salon kursiyerleri de antrenmanlarda açtıkları dövizlerle adalet çağrısında bulundu.

Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personeli ile Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri Spor Salonları'ndaki antrenörler ile kursiyerler, Türkiye'de son günlerde artan kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla siyah giyindi. Müdürlük personeli, haftanın son mesaisinde siyah kıyafetler giyinerek "adalet" çağrısında bulunurken, antrenmanda bir araya gelen spor salonu kursiyerleri ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözünü dövizlere yazarak tepkisini dile getirdi. Cinayetlerin son bulması için her ayrı salondan seslerini yükselten kursiyerler ayrıca "Kadına ve çocuğa dokunma", Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Yaşamak istiyoruz" mesajlarını paylaştı.

Protestoya Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Yöneticiler Zuhal Güneş ve Sercan Tunç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri Spor Salonları Koordinatörü Zarife Tok da katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyesi'nden Kadın ve Çocuk Cinayetlerine Protesto - Son Dakika

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