Yunusemre Belediyesi\'nin 19 Mayıs Bisiklet Turu Yoğun İlgi Gördü

Spor

Yunusemre Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği bisiklet turu yoğun ilgiye sahne oldu.

Yunusemre Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bisiklet turu düzenledi. 100.Yıl Meydanı'ndan şehir merkezine doğru oluşturulan 10 kilometrelik parkura yaklaşık 200 bisikletsever katılım gösterdi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren bisikletseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla müzikler eşliğinde pedal çevirerek 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Vatandaşların da alkışlarla desteklediği bisiklet turu oldukça beğenilirken, etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar verildi. Yunusemre Belediyesi'nde önceki gün başlayan 19 Mayıs programlarında ise Ata'ya saygı yürüyüşü, taekwondo, judo, halk oyunları ve bando gösterileri düzenlenmişti. - MANİSA