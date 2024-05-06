Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı'ndan Melih Özdemir Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı'ndan Melih Özdemir Altın Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı\'ndan Melih Özdemir Altın Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyesi yağlı güreş takımının başarılı güreşçisi Melih Özdemir, Fethiye'de düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde altın madalya kazandı. Özdemir, Manisa'nın gururu oldu.

06.05.2024 16:43  Güncelleme: 16:47
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Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı'ndan Melih Özdemir, Fethiye'de düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yunusemre Belediyesi yağlı güreşçileri, katıldıkları turnuvalarda Manisa'ya madalyalar kazandırmaya devam ediyor. Yağlı güreş takımının başarılı isimlerinden Melih Özdemir, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde deste büyük boyda birinci olarak Manisa'nın gururu oldu. Melih Özdemir 3 Mayıs'ta yapılan Balıkesir Gömeç Ulubeyli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde de bronz madalya kazanmıştı. Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı Antrenörü Ali Gökçen, Melih Özdemir'in yağlı güreşte yükselen bir değer olduğunu söyledi. Gökçen, "Melih geçen yıl olduğu gibi bu sezona da madalyalarla başladı. Üç günde katıldığı iki turnuvada kürsü yaptı. Daha büyük başarılar için sıkı ve planlı çalışıyor. Bünyemizde Melih gibi potansiyeli yüksek güreşçilerimiz var. Yeni kurulmamıza rağmen bir yılda çok sayıda madalyayı Manisa'ya kazandırdık. Hayalimiz altyapımızdan bir başpehlivan çıkarmak. Bizlere verilen desteklerle bu hayali gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a destekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı'ndan Melih Özdemir Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı'ndan Melih Özdemir Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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