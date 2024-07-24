Yunusemre Belediyesi Yaz Spor Okulu Yüzme Kursları Başladı

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Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı mahallelerindeki çocuk ve gençlere yönelik açtığı Yaz Spor Okulu yüzme kursları heyecanla başladı. Yunusemre Belediyespor koordinesindeki kurslara büyük ilgi gösteren çocuklar, sıcak havada serinleyerek eğlenme fırsatı buluyor.

Yunusemre Belediyesi tarafından Yuntdağı mahallelerinde yaşayan çocuk ve gençlere yönelik açılan Yaz Spor Okulu yüzme kursları başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce de desteklenen kurs kapsamında ilçedeki iki havuza taşınan çocuklar, hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor. Kurslara katılan çocuklar havuzda eğlenceli dakikalar yaşarken, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme ve nefes teknikleri öğreniyor. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Muradiye Sosyal Tesisleri'nde start alan kursu ziyaret ederek, çocukların yüzme sevincini paylaştı. Kursların planlı çalışmalarla hafta içi yapılacağını kaydeden Başkan Kanik, "Amacımız tüm evlatlarımızı güzel yarınlara en iyi şekilde hazırlamaktır. Onlara eğitimde olduğu gibi sporda da fırsat eşitliğini sunan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a teşekkür ediyoruz. Bu yaz Yuntdağı'nda her çocuğu sporla buluşturacağız" diye konuştu. - MANİSA