Yunusemre Belediyespor\'da 2024-2025 sezonu öncesinde futbol antrenörleriyle toplantı yapıldı

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Yunusemre Belediyespor'da 2024-2025 sezonu öncesinde futbol antrenörleriyle toplantı yapılarak yol haritası belirlendi.

Yunusemre Belediyespor'da 2024 - 2025 Futbol Sezonu öncesinde antrenörlerle toplantı yapıldı. Yunusemre Belediyesi'nde organize edilen toplantıda altyapı planlaması yapılarak yol haritası belirlendi. Toplantıya katılan Kulüp Başkanı Bülent Kanik, antrenörlere yeni sezonda başarılar diledi. Altyapıda tüm kategorilerde mücadele edeceklerinin altını çizen Kanik, öncelikli hedeflerinin gençleri her yönden geliştirip Türk futboluna kazandırmak olduğunu söyledi. Kanik yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda elit gruplarımızla tüm altyapı kategorilerinde mücadele edeceğiz. Geçen sezon fiziksel ve zihinsel anlamda gelişirken, çok sayıda kategoride de sportif başarılar kazanmıştık. Bu sezon da öncekinden daha fazlasını yapmayı planlıyoruz. Örnek bir altyapı modeliyle hem kulübümüzü hem şehrimizi Türkiye şampiyonalarında temsil etmek istiyoruz. Tabii ki bu yolda antrenörlerimize büyük görevler düşecek. Gençlerimizin hayallerine giden yoluna ışık tutacak olan antrenörlerimize hayırlı bir sezon geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. - MANİSA