Yunusemre\'de down sendromlu bireylere yönelik judo kursları başladı

Yunusemre Belediye spor tarafından down sendromlu bireylere yönelik başlatılan judo kursları, Muradiye Sosyal Tesisleri Spor Salonu'nda başladı. Projeyle, özel bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması ve spor yoluyla fiziksel ile sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Yunusemre Belediyespor'un hayata geçirdiği judo kursları, antrenör Harun İzgi gözetiminde gerçekleştiriliyor. Antrenmanlara katılan sporcuların istekli ve hevesli olmaları dikkat çekerken, çalışmaların keyifli bir ortamda sürdüğü gözlendi.

Kursların başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Harun İzgi, projenin temel amacının sporun birleştirici gücüyle bireyleri sosyalleştirmek olduğunu söyledi. İzgi, "Down sendromlu bireylerimiz öğrenmeye çok açık ve her antrenmana büyük bir heyecanla geliyor. Buradaki asıl hedefimiz onları sporla tanıştırmak, sosyal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak ve özgüvenlerini artırmak" dedi.

Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere de değinen İzgi, "Kısa vadede temel judo eğitimlerini vererek sporcularımızın salona ve spora alışmasını amaçlıyoruz. Orta vadede sportif gelişimlerini ilerletip düzenli antrenman alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Uzun vadede ise imkanlar doğrultusunda müsabakalara katılabilecek seviyeye gelmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeye verilen desteklerden dolayı teşekkür eden Harun İzgi, "Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde bizlere her zaman destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e ve en büyük paydaşlarımız olan sporcu ailelerimize teşekkür ediyorum. Ailelerin desteği olmadan bu çalışmaların başarıya ulaşması mümkün değil" diye konuştu. - MANİSA