Yunusemre'de down sendromlu bireylere yönelik judo kursları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yunusemre'de down sendromlu bireylere yönelik judo kursları başladı

Yunusemre\'de down sendromlu bireylere yönelik judo kursları başladı
12.01.2026 15:08  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyespor, down sendromlu bireyler için judo kursları başlatarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Antrenör Harun İzgi, projede sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak katılımcıların özgüvenlerini artırmayı amaçladıklarını açıkladı.

Yunusemre Belediye spor tarafından down sendromlu bireylere yönelik başlatılan judo kursları, Muradiye Sosyal Tesisleri Spor Salonu'nda başladı. Projeyle, özel bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması ve spor yoluyla fiziksel ile sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Yunusemre Belediyespor'un hayata geçirdiği judo kursları, antrenör Harun İzgi gözetiminde gerçekleştiriliyor. Antrenmanlara katılan sporcuların istekli ve hevesli olmaları dikkat çekerken, çalışmaların keyifli bir ortamda sürdüğü gözlendi.

Kursların başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Harun İzgi, projenin temel amacının sporun birleştirici gücüyle bireyleri sosyalleştirmek olduğunu söyledi. İzgi, "Down sendromlu bireylerimiz öğrenmeye çok açık ve her antrenmana büyük bir heyecanla geliyor. Buradaki asıl hedefimiz onları sporla tanıştırmak, sosyal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak ve özgüvenlerini artırmak" dedi.

Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere de değinen İzgi, "Kısa vadede temel judo eğitimlerini vererek sporcularımızın salona ve spora alışmasını amaçlıyoruz. Orta vadede sportif gelişimlerini ilerletip düzenli antrenman alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Uzun vadede ise imkanlar doğrultusunda müsabakalara katılabilecek seviyeye gelmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeye verilen desteklerden dolayı teşekkür eden Harun İzgi, "Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde bizlere her zaman destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e ve en büyük paydaşlarımız olan sporcu ailelerimize teşekkür ediyorum. Ailelerin desteği olmadan bu çalışmaların başarıya ulaşması mümkün değil" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre'de down sendromlu bireylere yönelik judo kursları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Zeytinburnu’nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 15:56:20. #7.11#
SON DAKİKA: Yunusemre'de down sendromlu bireylere yönelik judo kursları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.