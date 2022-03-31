Yunusemre Belediyespor'dan Muradiye'de yetenek taraması - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor'dan Muradiye'de yetenek taraması

31.03.2022 12:22
Yunusemre Belediyespor'dan Muradiye'de yetenek taraması

Geleceğin yıldız basketbolcularını bünyesine kazandırmayı hedefleyen Yunusemre Belediyespor, Muradiye'de yetenek taraması yaptı.

Geleceğin yıldız basketbolcularını bünyesine kazandırmayı hedefleyen Yunusemre Belediyespor, Muradiye'de yetenek taraması yaptı.

Yunusemre Belediyespor, Manisa ve Türk basketboluna yeni değerler kazandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Okullara yönelik yetenek taraması yapan mavi beyazlılar, çok sayıda gelecek vaat eden öğrenciyi bünyesine katıyor. Çalışmalarına hız veren mavi beyazlılar, son olarak Muradiye Atatürk Ayser Kani Çelikel Ortaokulu'nda keşif yaptı. Öğrenciler, Yunusemre Belediyespor altyapısına dahil olabilmek için yeteneklerini sergiledi. Antrenör Yusuf Eryoldaş gözetimindeki taramaları, Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, Okul Müdürü Yunus Türk, Müdür Yardımcısı Fatih Akkoyun ve sınıf öğretmenleri heyecanla takip etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, basketbolda sağlam bir altyapı oluşturmak istediklerini söyledi. Önümüzdeki süreçte temel basketbol eğitimini tamamlayıp resmi müsabakalara katılmayı planladıklarını ve Manisa'yı başarıyla temsil etmek istediklerini kaydeden Alkan, ilgi ve desteklerinden dolayı Muradiye Atatürk Ayser Kani Çelikel Ortaokulu idaresine teşekkür etti. - MANİSA

Yunusemre Belediyespor'dan Muradiye'de yetenek taraması
Yunusemre Belediyespor'dan Muradiye'de yetenek taraması

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Mustafa Kemal Atatürk, Yunusemre, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor'dan Muradiye'de yetenek taraması - Son Dakika


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