Yunusemre Belediyespor Genel Kurulu\'nda Bülent Kanik Yeniden Başkan Seçildi

Yunusemre Belediye spor Olağan Genel Kurulu, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Bülent Kanik kongrede yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Yunusemre Belediyespor Olağan Genel Kurulu, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongreye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca, Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Budak, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkesemen, Manisa Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Cemil Uğur, Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, kulüp başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı. Kongrede Kulüp Başkanı Bülent Kanik yeniden başkanlığa seçilirken, alınan kararla kulübün mevcut logosu değişti. Yeni logonun renkleri de Türk bayrağından esinlenerek (kırmızı-beyaz) olarak değiştirildi. Başkan Bülent Kanik yaptığı konuşmada, yeni dönemde sportif başarıların yanında kulüp kültürünü daha yukarı taşımak için çalışacaklarını belirtti ve desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. Kanik, "Görev süremiz boyunca hep birlikte özveriyle çalıştık. İnsanların hayatına olumlu dokunan projeler yaptık. Altyapıdan yetiştirdiğimiz gençlerle şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bu başarıların öncüsü Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'dır. Başkanımız sağ olsun, her zaman yanımızda oldu. Kıymetli belediye başkan yardımcılarımız da bizlere destek verdi. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah aldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Kulüp olarak belediyenin bütçesini yıpratmadıklarının da altını çizen Bülent Kanik, "Sporcularımızı hemen hemen bütün organizasyonlara kendi öz kaynaklarımızla gönderdik. Kadın dayanışma merkezlerindeki kursiyer sayımızı 440'tan bin 300'e çıkardık. Hedefimiz bu sayıyı 3 bine çıkarmak. Yeni dönemde daha çok kadın ve çocuğumuzu sporla buluşturmayı amaçlıyoruz. Amatör spor kulüplerimizin ve muhtarlarımızın taleplerine elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Bu noktaya ekip işiyle geldik. Biz hep birlikte güçlüyüz" diye konuştu.

Tek listeyle yapılan kongrede yeni yönetim kurulu şöyle oluştu: Bülent Kanik, Uğur Cömert, Oktay Doğan, Enez Baysal, Metin Keleş, Yücel Taşçı, Şenol Özkaya, Necati Türkoğlular, İdris Usluer, Berkant Kayıkçı, Burak Filiz ve Yadigar Şahin. - MANİSA