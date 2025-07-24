Yunusemre Belediyespor Genel Kurulu'nda Bülent Kanik Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yunusemre Belediyespor Genel Kurulu'nda Bülent Kanik Yeniden Başkan Seçildi

Yunusemre Belediyespor Genel Kurulu\'nda Bülent Kanik Yeniden Başkan Seçildi
24.07.2025 16:40  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyespor Olağan Genel Kurulu'nda Bülent Kanik yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Yeni dönemde daha fazla kadın ve çocuğu sporla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Yunusemre Belediye spor Olağan Genel Kurulu, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Bülent Kanik kongrede yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Yunusemre Belediyespor Olağan Genel Kurulu, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongreye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca, Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Budak, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkesemen, Manisa Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Cemil Uğur, Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, kulüp başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı. Kongrede Kulüp Başkanı Bülent Kanik yeniden başkanlığa seçilirken, alınan kararla kulübün mevcut logosu değişti. Yeni logonun renkleri de Türk bayrağından esinlenerek (kırmızı-beyaz) olarak değiştirildi. Başkan Bülent Kanik yaptığı konuşmada, yeni dönemde sportif başarıların yanında kulüp kültürünü daha yukarı taşımak için çalışacaklarını belirtti ve desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. Kanik, "Görev süremiz boyunca hep birlikte özveriyle çalıştık. İnsanların hayatına olumlu dokunan projeler yaptık. Altyapıdan yetiştirdiğimiz gençlerle şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bu başarıların öncüsü Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'dır. Başkanımız sağ olsun, her zaman yanımızda oldu. Kıymetli belediye başkan yardımcılarımız da bizlere destek verdi. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah aldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Kulüp olarak belediyenin bütçesini yıpratmadıklarının da altını çizen Bülent Kanik, "Sporcularımızı hemen hemen bütün organizasyonlara kendi öz kaynaklarımızla gönderdik. Kadın dayanışma merkezlerindeki kursiyer sayımızı 440'tan bin 300'e çıkardık. Hedefimiz bu sayıyı 3 bine çıkarmak. Yeni dönemde daha çok kadın ve çocuğumuzu sporla buluşturmayı amaçlıyoruz. Amatör spor kulüplerimizin ve muhtarlarımızın taleplerine elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Bu noktaya ekip işiyle geldik. Biz hep birlikte güçlüyüz" diye konuştu.

Tek listeyle yapılan kongrede yeni yönetim kurulu şöyle oluştu: Bülent Kanik, Uğur Cömert, Oktay Doğan, Enez Baysal, Metin Keleş, Yücel Taşçı, Şenol Özkaya, Necati Türkoğlular, İdris Usluer, Berkant Kayıkçı, Burak Filiz ve Yadigar Şahin. - MANİSA

Kaynak: İHA

manisa, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Genel Kurulu'nda Bülent Kanik Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Arda Turan’dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler Arda Turan'dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler
Galatasaray, Ederson ile anlaştı Sırada Manchester City var Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var
İstanbullular dikkat Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak İstanbullular dikkat! Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak
Çeşme’de her gece sular kesilecek Çeşme'de her gece sular kesilecek
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
Malatya’da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu Malatya'da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye

16:39
Dehşete düşüren görüntü Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
15:50
Türkiye alevlere teslim 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor
Türkiye alevlere teslim! 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
13:44
Şehit düşen orman işçisinin “Maaş“ mesajı kahretti
Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti
21:57
Dusan Tadic’e sürpriz talip Milli yıldızımızın yanına gidebilir
Dusan Tadic'e sürpriz talip! Milli yıldızımızın yanına gidebilir
21:51
Bakan Yumaklı’nın en zor anı Kelimeler boğazında düğümlendi
Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
21:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 orman şehidi için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 orman şehidi için taziye mesajı
21:19
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye çağırdı
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye çağırdı
21:19
Türkiye şehitlerine ağlıyor Bakan Yumaklı’dan ilk açıklama geldi
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 16:43:22. #7.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor Genel Kurulu'nda Bülent Kanik Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.