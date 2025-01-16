Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Bilecik'ten Bronz Madalya ile Döndü - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Bilecik'ten Bronz Madalya ile Döndü

Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Bilecik\'ten Bronz Madalya ile Döndü

Yunusemre Belediyespor'un genç güreşçileri, Bilecik'te gerçekleştirilen Okul Sporları B Gençler Grekoromen Güreş Grup Birinciliği'nde 71 kg'da Hasan Hüseyin Akbıyık ve 80 kg'da Cengiz İbrahim Çelik ile iki bronz madalya kazandı. Sporcular, elde ettikleri başarı ile 18-21 Şubat tarihlerinde Tokat'ta düzenlenecek Türkiye Birinciliği Finalleri'ne katılmaya hak kazandılar.

16.01.2025 12:41  Güncelleme: 12:43
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Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları B Gençler Grekoromen Güreş Grup Birinciliği'nde iki bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un genç güreşçileri, 2025 yılına madalyalarla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları B Gençler Grekoromen Güreş Grup Birinciliği'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor'un güreşçilerinden Hasan Hüseyin Akbıyık 71 kiloda, Cengiz İbrahim Çelik 80 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcular, elde ettikleri derecelerle 1 8- 21 Şubat tarihlerinde Tokat'ta yapılacak Türkiye Birinciliği Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, Tokat'ta yapılacak Türkiye Birinciliği'nde de Manisa'yı başarıyla temsil etmek istediklerini söyledi. Başkan Kanik, güreş altyapısına önem veren bir kulüp olduklarını kaydederek, yeni yetenekleri Türk sporuna kazandırmak için çalışmaları hızlandırdıklarını sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Bilecik'ten Bronz Madalya ile Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Bilecik'ten Bronz Madalya ile Döndü - Son Dakika
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