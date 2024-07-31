Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Ramazan Özman Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Ramazan Özman Bronz Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Ramazan Özman Bronz Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un güreşçisi Ramazan Özman, Ordu'da yapılan Baki Yürüker U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

31.07.2024 11:54  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyespor'un güreşçisi Ramazan Özman, Ordu'da yapılan Baki Yürüker U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un altyapı güreşçilerinden Ramazan Özman, Ordu'da düzenlenen Baki Yürüker U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak Manisa'ya bronz madalya kazandırdı. 34 kiloda mücadele eden Ramazan, gösterdiği performansla adını kürsüye yazdırarak büyük bir başarıya daha imza attı. Ramazan Özman daha önce 14 - 16 Temmuz 2023'te Şanlıurfa'da yapılan Seyit Hışırlı U11 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 30 kiloda ikinci, 26 - 30 Nisan 2024'te Edirne'de düzenlenen Okul Sporları 11-12 Yaş Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği'nde 38 kiloda üçüncü olmuştu. Kendisine destek olan herkese teşekkür eden başarılı güreşçi, gelecekte milli takıma seçilip uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, Türkiye, Manisa, Ordu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Ramazan Özman Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:51:33. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Ramazan Özman Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement