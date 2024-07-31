Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Ramazan Özman Bronz Madalya Kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un güreşçisi Ramazan Özman, Ordu'da yapılan Baki Yürüker U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un altyapı güreşçilerinden Ramazan Özman, Ordu'da düzenlenen Baki Yürüker U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak Manisa'ya bronz madalya kazandırdı. 34 kiloda mücadele eden Ramazan, gösterdiği performansla adını kürsüye yazdırarak büyük bir başarıya daha imza attı. Ramazan Özman daha önce 14 - 16 Temmuz 2023'te Şanlıurfa'da yapılan Seyit Hışırlı U11 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 30 kiloda ikinci, 26 - 30 Nisan 2024'te Edirne'de düzenlenen Okul Sporları 11-12 Yaş Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği'nde 38 kiloda üçüncü olmuştu. Kendisine destek olan herkese teşekkür eden başarılı güreşçi, gelecekte milli takıma seçilip uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini söyledi. - MANİSA