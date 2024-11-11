Yunusemre Belediyespor, Hentbolda Liderliğe Yükseldi

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Yunusemre Belediyespor, Hentbol Erkekler 2.Lig'in ikinci haftasında konuk olduğu Aydın Köşk Belediye Doğanspor'u 39-33 yenerek grubunda liderliğe yükseldi.

Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Aydın Köşk Belediye Doğanspor deplasmanında kazanarak 2.Lig'de hem ilk galibiyetini elde etti hem de averajla liderlik koltuğuna oturdu. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada çok istekli oynayan Mavi Beyazlılar, maçın ilk yarısını 18-15 önde kapattı. İyi oyununu ikinci yarıda da sürdüren Yunusemre, mücadeleden 39-33 galip ayrıldı. Yunusemre Belediyespor'da Okan Yalçınkaya 9, Süleyman Angi 8, Berk Öztürk 6, Muhammed Kaya 5, Eren Çalışkan 4, Egecan Dursun 3, Ömer Kaya ve İsmail Türköz 2'şer golle galibiyete katkı sağladı.

Karşılaşmayı izleyen Yunusemre Belediyespor Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Engin Uzun, teknik heyeti ve sporcuları tebrik etti. Mavi Beyazlılar ilk maçında Burdur Gençlikspor ile 30-30 berabere kalmıştı. Play Off hedefleyen Yunusemre, haftaya 1922 Salihli'yi konuk edecek. - MANİSA