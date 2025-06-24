Yunusemre Belediyespor, Judo Şampiyonası\'nda Üç Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Kütahya'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda üç madalya kazanarak Manisa'yı gururlandırdı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, 66 ilden bin 101 sporcunun katılımıyla Kütahya'da gerçekleştirildi. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor'un judocuları, gösterdikleri performansla üç madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 36 kiloda Rabia Tekin, 40 kiloda Elif Şanıer ve 60 kiloda Poyraz Çakal bronz madalyaya imza atarak Türkiye üçüncülüğü sevincini yaşadı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. Güçlü bir altyapı ile Türk judosuna hizmet ettiklerini vurgulayan Kanik, sporcuların milli takım seviyesinde de ülkemize madalyalar kazandıracağına inandığını söyledi ve tüm ekibe gelecekteki müsabakalarında başarılar diledi. - MANİSA