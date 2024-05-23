Yunusemre Belediyespor Taekwondo Takımı Multi Avrupa Oyunları\'nda Madalya İçin Mücadele Edecek

Spor

Yunusemre Belediyespor'un taekwondocuları, 24-26 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek Multi Avrupa Oyunları'nda madalya için mücadele edecek.

Yunusemre Belediyespor'un taekwondocuları, 24 - 26 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak Multi Avrupa Oyunları öncesinde Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ziyaret etti. Sporcularla gurur duyduklarını belirten Belediye Başkanı Semih Balaban, oyunlara katılacak tüm ekibe başarılar diledi. Ziyarette konuşan Taekwondo Antrenörü Serap Aydeniz ise verilen desteğe layık olmaya çalıştıklarını kaydederek, Ankara'dan başarıyla dönmek için tüm gayreti göstereceklerini söyledi. Müsabakalarda Selvinaz Küçükcankurtaran, Gülcan Kinali, Alperen Aktaş ve Umut Furkan Akdağ madalya için ter dökecek. Oyunlar sonunda gençler kategorisinde ilk dörde giren sporcular ile yıldızlar kategorisinde ilk ikiye giren sporcular, bu yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkını kazanacak. Ziyarete Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa İl Temsilcisi Gökay Budak, Taekwondo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Süleyman Başar da eşlik etti. - MANİSA