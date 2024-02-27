Yunusemre Belediyespor, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Yunusemre Belediyespor, Türkiye Şampiyonası\'na hazırlanıyor

Küçük Kız Voleybol İl Birinciliği'nde şampiyon olan Yunusemre Belediyespor, iki geçici transferle kadrosunu güçlendirdi. Takım, Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek.

27.02.2024 12:43  Güncelleme: 12:48
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Küçük Kız Voleybol İl Birinciliği'nde şampiyon olarak Manisa'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazanan Yunusemre Belediyespor, iki geçici transferle kadrosunu güçlendirdi.

Manisa şampiyonu olarak adını Türkiye Şampiyonası'na yazdıran Yunusemre Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı, Turgutlu Hasan Üzmez Spor Kulübü'nden smaçör Beren Yöz ile Seramiksanspor'un pasör çaprazı Esila Kayabaş'ı geçici transferle kadrosuna kattı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Voleybol Antrenörü Seda Çarıkçı, iki oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Transferlerin hayırlı olmasını dileyen Çarıkçı, "Türkiye Şampiyonası'na katılmamızdan ötürü statü gereği ligimizden iki oyuncuyu Türkiye Şampiyonası'na götürme hakkımız doğmuştu. Her iki kızımız da sezon boyunca performanslarıyla öne çıkan, takip ettiğimiz ve beğendiğimiz isimlerdi. Takımımıza doğrudan katkı sağlayacak oyuncuları bünyemize kattık. Hayırlısı olsun. Türkiye Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanarak şehrimizi layıkıyla temsil edeceğimize inanıyoruz. Çok değerli sporcuların geçici transferinde kulübümüze kolaylık sağlayan Hasan Üzmez Spor Kulübü ile Seramiksanspor'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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