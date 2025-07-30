Yunusemre Belediyespor U17 Türkiye Şampiyonu Oldu

Manisa temsilcisi Yunusemre Belediyespor, Yalova'da düzenlenen U17 Türkiye Futbol Şampiyonası finalinde Ankara ekibi Polatlı Gençlergücü'nü penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının normal süresi 1-1 sona ererken, seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Yunusemre Belediyespor, toplam skorda 5-3'lük galibiyetle Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Final maçını Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Haydar İzci, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, kulüp yöneticileri, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti.

Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sahaya inerek yönetim, teknik heyet ve futbolcularla birlikte şampiyonluğu kutladı.

Başkan Balaban, şampiyonluk kupasını ve altın madalyaları Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri ile birlikte takdim etti.

Kutlamaların ardından konuşan Başkan Balaban, "Gençlerimiz azimle, inançla ve takım ruhuyla büyük bir başarıya imza attı. Yunusemre Belediyesporumuz U17 Türkiye şampiyonu oldu. Bu tarihi başarı, 220 takım arasında zirveye çıkmanın gururudur. Sporcularımızı, teknik heyetimizi, kulüp başkanımızı, yönetimimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Daha sportif bir Yunusemre hedefiyle amatör spora olan desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Yunusemre Belediyespor'un elde ettiği bu tarihi başarı, Manisa'da büyük sevinçle karşılandı. - MANİSA