Yunusemre Belediyespor\'un Minik Judocuları İzmir\'de Başarı Gösterdi

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Yunusemre Belediyespor'un minik judocuları, İzmir'de yapılan 24 Kasım Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk İllerarası Süper Minikler Judo Turnuvası'nda 9 madalyanın yanı sıra takım halinde ikincilik kupası elde ederek Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un judo altyapısı meyvelerini vermeye devam ediyor. Kulübün minik judocuları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İzmir'de düzenlenen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk İllerarası Süper Minikler Judo Turnuvası'na damga vurdu. Turnuvada 1 altın, 2 gümüş, 6 bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalya kazanan sporcular, takım halinde ise ikincilik kupasının sahibi oldu. Manisa'nın gururu olan sporcular, gösterdikleri performansla gelecek için büyük umut verdi. Müsabakalar sonunda 50 kiloda Eren Yılmaz birinci olurken, 30 kiloda Hüseyin Alim Karataş ve +48 kiloda Nevranur Çam ikinci, 32 kiloda Selma Erbir, 36 kiloda Zeynep Nisa Çakal, 26 kiloda Cemal Ensar Sezer, 34 kiloda Mustafa Eymen Bal, 38 kiloda Rüzgar Posta, 42 kiloda Asım Eren Duran ise üçüncü olmayı başardı. - MANİSA