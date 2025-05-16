Yunusemre Belediyespor\'un Muhammed Ali Kalay\'dan Gümüş Madalya

Yunusemre Belediyespor'un güreşçisi Muhammed Ali Kalay, Düzce'de yapılan Okul Sporları Küçükler Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği'nde gümüş madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Manisa'da güreş altyapısına önem veren Yunusemre Belediyespor, yeni yetenekleri Türk güreşine kazandırmaya devam ediyor. Mavi Beyazlı kulübün altyapısında yer alan Hafsa Sultan Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Kalay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliğinde 34 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, gururlu ve mutlu olduklarını belirterek sporcuyu ve antrenörlerini tebrik etti. 2025 yılı içerisinde güreşte çok sayıda madalya kazandıklarının altını çizen Başkan Kanik, büyük emek ve destekler neticesinde altyapıdan performans sporcusu yetiştirdiklerini vurguladı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e desteklerinden ötürü teşekkür eden Kanik, hedeflerinin uluslararası seviyede madalyalar kazanmak olduğunu sözlerine ekledi. - MANİSA