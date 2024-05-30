Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu Kayıtları Başlıyor

Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu Kayıtları Başlıyor

Yunusemre Belediyespor, çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla 14 branşta yaz spor okulu kursları düzenliyor. Kayıtlar 3 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

30.05.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Yaklaşan yaz tatilinde çocuk ve gençleri sporla buluşturmayı amaçlayan Yunusemre Belediyespor, 14 branşta açtığı yaz spor okulunun kayıtlarına 3 Haziran Pazartesi günü start veriyor.

Yunusemre Belediyespor, çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla 14 branşta yaz spor okulu kursları düzenliyor. Yunusemre Belediyesi ile birlikte koordineli organize edilecek kursların kayıtları 3 Haziran Pazartesi günü başlıyor. 2024 yılı yaz spor okulunda futbol (6-12 yaş), yüzme (7-14 yaş), voleybol (8-14 yaş), basketbol (6-14 yaş), jjmnastik (5-10 yaş), okçuluk (7 yaş ve üzeri), tenis (7 yaş ve üzeri), halk oyunları (6-14 yaş) ücretli kurslar olarak belirlenirken, güreş (9-13 yaş), judo (8-12 yaş), badminton (6-10 yaş), taekwondo (8-14 yaş), hentbol (11-12 yaş), atletizm (9 yaş ve üzeri) ücretsiz kurslar olarak belirlendi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, okulların tatil olmasının hemen ardından uzman eğitmenler eşliğinde başlatacakları kurslarla spor dolu bir yaz geçireceklerini söyledi. Vatandaşları kontenjanlar dolmadan erken kayıt yaptırmaya davet eden Kanik, kayıtların Yunusemre Belediyesi'nde gerçekleşeceğinin altını çizerken, kayıtlarla ilgili detaylı bilgiye ise 444 62 09 no'lu hattan ulaşılabileceğini sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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