Yunusemre'nin şampiyon kızı bir ayda 3 madalya kazandı - Son Dakika
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Yunusemre'nin şampiyon kızı bir ayda 3 madalya kazandı

30.03.2022 11:13
Yunusemre'nin şampiyon kızı bir ayda 3 madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, bir ay içinde ikisi Türkiye şampiyonluğu, biri de Avrupa üçüncülüğü olmak üzere üç madalya birden kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, bir ay içinde ikisi Türkiye şampiyonluğu, biri de Avrupa üçüncülüğü olmak üzere üç madalya birden kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocusu Sümeyye Kaya, bir ay içerisinde katıldığı şampiyonalarda madalyalara ambargo koydu. İlk olarak 26 - 27 Şubat'ta Nevşehir'de yapılan Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ardından da 11 - 13 Mart'ta Ordu'da düzenlenen Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda şampiyon olan Sümeyye, son olarak da 26 - 27 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Avrupa Judo Kupası'nda bronz madalya elde etti. 70 ve 78 kiloda kısa sürede seri madalyalara imza atan Sümeyye Kaya, Atina'daki müsabakaların ardından memleketi Manisa'ya dönüş yaptı. Yunusemre Belediyespor Ferdi Branşlar Sorumlu Güliz Onater, Atina sonrası ilk antrenmanına çıkan milli judocuyu ziyaret ederek kutladı, başarılarının devamını diledi. Sümeyye Kaya, artarak devam eden başarılarını disiplinli çalışmaya bağladı. Ülkemize madalya kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Kaya, "Bana desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, aileme ve bana inanıp güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bu başarıları sürdürmek için daha çok çalışacağım. Bir sonraki hedefim Avrupa şampiyonu olup Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak." diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre'nin şampiyon kızı bir ayda 3 madalya kazandı
Yunusemre'nin şampiyon kızı bir ayda 3 madalya kazandı

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Kaynak: İHA

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