Yunusemre yıldızlarından 13 madalya - Son Dakika
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Yunusemre yıldızlarından 13 madalya

05.05.2022 13:52
Yunusemre yıldızlarından 13 madalya

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar Judo İl Birinciliğinde 13 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar Judo İl Birinciliğinde 13 madalya kazandı.

Judo İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Judo İl Birinciliği, Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda ter döken Yunusemreli judocular, 4 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya ile toplamda 13 madalya elde ederek kürsüye ambargo koydu. Müsabakalarda iyi bir grafik çizen Mavi Beyazlı judocular, 13-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Kulüp Başkanı Arif Alkan, sporcu ve antrenörleri kutlayarak, Kahramanmaraş'tan da madalyalarla döneceklerine inandıklarını söyledi.

Sporcular ve aldıkları dereceler şöyle: "Yıldız Kızlar: 48 kg Ceylin Nisa Dalkara 1., 52 kg Sıla Kırcı 1., 63 kg Halime Deveci 1., 63 kg Nehir Uslu 2., 52 kg Kübra Kahya 2., 40 kg Bengü Şu Çetin 2., 44 kg Ecem Tekin 2. Yıldız Erkekler: 55 kg Emin Levent Yelkenci 1., 50 kg Muharrem İnci 2., 50 kg Eymen Yağız Gülten 3., 55 kg Halil İbrahim Korkmaz 3., 46 kg Buğra Filiz 3., 60 kg Emirhan Baba 3." - MANİSA

Yunusemre yıldızlarından 13 madalya
Yunusemre yıldızlarından 13 madalya
Yunusemre yıldızlarından 13 madalya
Yunusemre yıldızlarından 13 madalya

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Bronz Madalya, Yunusemre, Manisa, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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