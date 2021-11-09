Üye Girişi
Yunusemreli badmintoncular turnuvalara hazırlanıyor - Son Dakika

Yunusemreli badmintoncular turnuvalara hazırlanıyor

09.11.2021 15:54
Yunusemreli badmintoncular turnuvalara hazırlanıyor

Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcuları antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Yunusemre Belediye spor badminton takımı sporcuları antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Yunusemre Belediyespor badminton faaliyetleri tüm hızıyla 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde devam ederken, yapılan çalışmalara katılımın günden güne arttığı öğrenildi.

Kulüp Ferdi Branşlar Sorumlusu Güliz Onater, idmanı ziyaret ederek çalışmalar hakkında Antrenör İsmet Özel'den bilgi aldı, sporcularla sohbet etti. Çalışmaların iyi durumda olduğunu aktaran Antrenör İsmet Özel, son dönemde badmintona olan ilginin sevindirici olduğunu söyledi. Özel, "Seçmelerde sporcu sayımızı artırdık. Gidişatımız gayet iyi. Çocuk ve gençlerimizin badmintonu severek oynadığını görmek, bizleri çok mutlu ediyor. Yeni yılda ilginin iki katına çıkmasını umut ediyoruz. Badminton, insan sağlığına oldukça faydalı olan olimpik spor branşıdır. Herkesi badmintona davet ediyoruz." dedi.

Haftanın 6 günü idman yaptıklarını da sözlerine ekleyen Özel, yıl sonuna kadar yapılacak müsabakalarda Manisa'yı ve Yunusemre'yi başarıyla temsil etmek istediklerini kaydederek, "Daha önce Yunusemre Belediyespor bünyesinden milli takım seçmelerine iki sporcu göndermeyi başarmıştık. Bu başarıyı tekrarlama amacındayız. Bu ay sonu ve aralık ayında Türkiye çapında müsabakalarımız olacak. Buradan madalyalar çıkarıp milli takıma sporcu kazandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu. - MANİSA

Yunusemreli badmintoncular turnuvalara hazırlanıyor
Yunusemreli badmintoncular turnuvalara hazırlanıyor
Yunusemreli badmintoncular turnuvalara hazırlanıyor

İsmet Özel, Badminton, Yunusemre, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli badmintoncular turnuvalara hazırlanıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var 16:41 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı 16:36 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti 16:26 Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti
Eda Ece, sosyal medya hesabından 16:10 Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim 15:59 Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var
16:37 Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım
16:35 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı
16:31 Öğretmen, okulun kalorifer borusuna asılı halde bulundu
16:26 Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti
16:23 Metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:18 Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor
16:10 Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı
16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur
15:52 Cahit Özkan, "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç
THY, THY, "Belarus'a yasadışı göçmen taşınıyor" iddialarını yalanladı         
16:43
Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım         
16:38
Beden Eğitimi öğretmeni, Öğretmen, okulun kalorifer borusuna asılı halde bulundu Beden Eğitimi öğretmeni, Öğretmen, okulun kalorifer borusuna asılı halde bulundu         
16:32
Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor         
16:19
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Cahit Özkan, Cahit Özkan, "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç         
15:52
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 17:00:54. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemreli badmintoncular turnuvalara hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement