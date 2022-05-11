Yunusemreli genç badmintonculardan 4 madalya - Son Dakika
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Yunusemreli genç badmintonculardan 4 madalya

11.05.2022 00:07
Yunusemreli genç badmintonculardan 4 madalya

Yunusemre Belediyesporlu badmintoncular, 19 Yaş Altı İl Birinciliğinde 4 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası vizesini aldı.

Yunusemre Belediyesporlu badmintoncular, 19 Yaş Altı İl Birinciliğinde 4 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası vizesini aldı.

Yunusemre Belediyespor badmintonda başarıya doymuyor. Mavi Beyazlılar, 19 Yaş Altı İl Birinciliğinde 4 madalya birden elde ederek Ankara'da yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti. Müsabakalarda tek kızlarda Hazal İrem Semerciler birinci olurken, tek erkeklerde Ogün Kamil Kılınç ikinci, tek erkeklerde Yiğit Mercan üçüncü, mixlerde Ceren Çobanoğlu ve Ogün Kamil Kılınç ise ikinci oldu. Yunusemre Belediyespor Badminton Antrenörü İsmet Özel, Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini belirterek, "Sporcularımız iyi bir performans göstererek bizleri gelecek için daha da umutlandırdı. Hepsini kutluyorum. Çok çalışmaya devam edip Türkiye derecesi elde ederek şehrimize madalya kazandırmak istiyoruz" dedi. - MANİSA

Yunusemreli genç badmintonculardan 4 madalya
Yunusemreli genç badmintonculardan 4 madalya

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Yunusemre, Türkiye, Manisa, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli genç badmintonculardan 4 madalya - Son Dakika


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