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Yunusemreli milli judocular 2022'de de iddialı - Son Dakika

Yunusemreli milli judocular 2022'de de iddialı

09.12.2021 11:40
Yunusemreli milli judocular 2022'de de iddialı

Yunusemre Belediyespor'un milli judocuları Merve Kaya, Fulya Ergen, Buğra Filiz ve Aytaç Aykut Gündoğan, yeni yılda yapılacak Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına iddialı hazırlanıyor.

Yunusemre Belediyespor'un milli judocuları Merve Kaya, Fulya Ergen, Buğra Filiz ve Aytaç Aykut Gündoğan, yeni yılda yapılacak Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına iddialı hazırlanıyor.

Yunusemre Belediyesporlu judocular 2022 yılında başarılarla dolu bir yıl geçirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kulübün milli judocuları Merve Kaya, Fulya Ergen, Buğra Filiz ve Aytaç Aykut Gündoğan, yeni sezonda büyük başarılar elde etmek istiyor. Yener Kahyalar Judo Salonu'nda yoğun tempoda çalışan judocular, hedeflerini Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya olarak belirleyerek, "2022 bizim yılımız olacak." dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir, yeni yıldan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen disiplinli çalışmayla uluslararası seviyede sporcuları vitrine çıkardıklarını ifade eden Akdemir, "Fulya ve Merve Türkiye Şampiyonu oldu. Merve'nin Balkan Şampiyonası'nda üçüncülüğü var. Buğra Filiz ve Aytaç Aykut Gündoğan da Aksaray'da Türkiye üçüncüsü olmuşlardı. Bu sporcularımız milli formayla Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmış ancak şampiyona pandemi nedeniyle maalesef yapılamamıştı. Teknik ve fiziksel olarak daha da iyiye giden sporcularımızın çalışma arzusundan gayet memnunum. Yeni yılda yapılacak uluslararası şampiyonalardan madalyalar çıkaracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA

Yunusemreli milli judocular 2022'de de iddialı
Yunusemreli milli judocular 2022'de de iddialı
Yunusemreli milli judocular 2022'de de iddialı
Yunusemreli milli judocular 2022'de de iddialı

Merve Kaya, Türkiye, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli milli judocular 2022'de de iddialı - Son Dakika Spor


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