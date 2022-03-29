Yunusemreli tekvandoculardan 5 madalya - Son Dakika
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Yunusemreli tekvandoculardan 5 madalya

29.03.2022 11:21
Yunusemreli tekvandoculardan 5 madalya

Yunusemre Belediyespor tekvandocuları, Anadolu Yıldızlar Ligi İl Birinciliğinde 5 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor tekvandocuları, Anadolu Yıldızlar Ligi İl Birinciliğinde 5 madalya kazandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando İl Birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda mücadele eden Yunusemre Belediyespor tekvandocuları, 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya elde etti. Müsabakalarda başarı elde eden mavi-beyazlı sporcular, 12-14 Nisan tarihlerinde Uşak'ta yapılacak Analig Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Bu yıl Türkiye derecesi çıkaracaklarına inandıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Ferdi Branşlar Sorumlusu Güliz Onater, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, Uşak'ta yapılacak yarı finallerde başarılar diledi.

Yunusemre Belediyespor'un dereceye giren sporcuları şöyle: "59 kg Alanur Hatice Topaç 1., 41 kg Özgür Vardar 1., 45 kg İmren Yücel 3., 57 kg Batuhan Yardımcı 2., 61 kg Kağan Yardımcı 3." - MANİSA

Yunusemreli tekvandoculardan 5 madalya
Yunusemreli tekvandoculardan 5 madalya

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Mustafa Kemal Atatürk, Yunusemre, gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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