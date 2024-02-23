Yunusemre Belediyespor Wushu Takımı 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Yunusemre Belediyespor Wushu Takımı 6 Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor Wushu Takımı 6 Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un wushucuları, Yalova'da düzenlenen TÜGVA Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek 2024 Türkiye Wushu Kung-Fu Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu. Muhammet Talha Çetinkaya altın, Muhammet Ali Çetinkaya altın, Shokoufeh Toufan gümüş ve Sümeyye Akbaş bronz madalya kazandı.

23.02.2024 11:44  Güncelleme: 11:50
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Yunusemre Belediyespor'un wushucuları, Yalova'da düzenlenen TÜGVA Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek 2024 Türkiye Wushu Kung-Fu Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un wushucuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yalova'da düzenlenen TÜGVA Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek 2024 Türkiye Wushu Kung-Fu Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Mavi Beyazlı wushucular, müsabakalardan 6 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı. Buna göre Muhammet Talha Çetinkaya qiangshuda altın, changquanda bronz, Muhammet Ali Çetinkaya yıldızlar qiangshu kategorisinde altın, Shokoufeh Toufan genç kadınlar jianshuda gümüş, changquanda bronz, Sümeyye Akbaş ise büyükler xingyiquan kategorisinde bronz madalya kazandı. Yunusemre Belediyespor Wushu Antrenörü Yusuf Çetinkaya, sporcularını tebrik ederek, başarıların devamını getireceklerini söyledi. Çetinkaya ayrıca desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor Wushu Takımı 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
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