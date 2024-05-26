Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü - Son Dakika
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Spor

Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. İşte yurdun dört bir yanındaki kutlamalardan görüntüler...

26.05.2024 22:20  Güncelleme: 22:35
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2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da taraftalar, zaferin sevincini Türkiye'nin her tarafında coşkuyla kutladı.

KONYASPOR'U DEPLASMANDA YENDİ

Trendyol Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk için 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sürprize izin vermedi ve üst üste 2., toplamda ise 24. şampiyonluğunu elde etti.

TARAFTARLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Galatasaray'da şampiyonluk sevinci sokaklara taştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından yurdun dört bir yanında 24. şampiyonluğu kutladı.

İşte Türkiye'nin her yerindeki coşkulu kutlamalardan görüntüler;

Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Galatasaray Spor kulübü: Ali koç artık bende Galatasaraylıyım 18 0 Yanıtla
  • Ankara null: tum avrupada sokaklarda DUNYA GALATASARAYLİ ARTİK 1MİLYAR GALATASARAY TARAFTARİ VAR ARTİK 12 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü - Son Dakika
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