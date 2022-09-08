Yüreğir'de 7 bin 500 çocuk yaz spor okulu sertifikası aldı - Son Dakika
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Yüreğir'de 7 bin 500 çocuk yaz spor okulu sertifikası aldı

08.09.2022 10:03
Yüreğir'de 7 bin 500 çocuk yaz spor okulu sertifikası aldı

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören 7 bin 552 çocuğa eğitim sertifikası verildi.

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören 7 bin 552 çocuğa eğitim sertifikası verildi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün 16 farklı branşta başlattığı yaz spor okullarında hem eğlenen hem de öğrenen binlerce çocuk, eğitim sertifikalarını Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle aldı.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin gösterileriyle başlayan törene; Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, öğrenci velileri ve genç sporcular katıldı.

Yüreğirli çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirmesi için güzel bir program yaptıklarını belirten Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, "Amacımız geleceğimiz olan yavrularımıza yatırım yapmak ve onları hayata hazırlamak. Adana'nın spor tesisleri bakımından en zengin ilçesiyiz. Yüreğir'i yeni spor tesisleri ile donatmaya devam ediyoruz. Bu yıl 41 merkezde binlerce çocuğumuz spor kurslarımıza katıldı. Yüreğir'den yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Yaz Spor Okullarımızda görev alan hocalarımıza, emeği geçen ekiplerimize, gençlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer program sonunda öğrencilere sertifikalarını verdiler. - ADANA

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Kaynak: İHA

Fatih Mehmet Kocaispir, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüreğir'de 7 bin 500 çocuk yaz spor okulu sertifikası aldı - Son Dakika

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