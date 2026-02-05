Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u konuk ettiği karşılaşmada yaşanan talihsiz sakatlık anları tribünleri ve ekran başındakileri endişelendirdi. Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın kafa kafaya çarpıştığı pozisyonda kısa süreli panik yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinin 46. dakikasında Ahmed Kutucu ile İsa Doğan, hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından iki futbolcu da kontrolsüz şekilde yere yığıldı ve oyun hemen durduruldu.
Yere düşerken başını çarpan Ahmed Kutucu'nun dili boğazına kaçtı. Bu kritik anda Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, hiç vakit kaybetmeden takım arkadaşına müdahale etti. Barış Alper'in soğukkanlı davranışı ve hızlı refleksi olası bir tehlikenin önüne geçti.
Pozisyonun ardından sağlık ekipleri hızla sahaya girerek iki futbolcuya müdahalede bulundu. Ahmed Kutucu ayağa kalkarak soyunma odasına giderken, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karşılaşmada Galatasaray, Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Ahmed Kutucu'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. İstanbulspor'un tek golü Mendy Mamadou'dan geldi.
Barış Alper Yılmaz'ın dili boğazına kaçan Ahmed Kutucu'ya yaptığı hayati müdahalenin görüntüleri daha sonra ortaya çıktı. O anlar, futbolcuların sahadaki dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.
Son Dakika › Spor › Yürekler ağza geldi! Barış Alper Yılmaz'dan Ahmed Kutucu'ya hayati müdahale - Son Dakika
