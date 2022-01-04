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Yurtlar Arası Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Yurtlar Arası Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

04.01.2022 12:28
Yurtlar Arası Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yurtlar Arası Voleybol İl Birinciliği' müsabakaları oynanan final maçı ile tamamlanırken, Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü Erkek Öğrenci Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yurtlar Arası Voleybol İl Birinciliği' müsabakaları oynanan final maçı ile tamamlanırken, Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü Erkek Öğrenci Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Aydın'daki üniversitede okuyan öğrenciler arasında düzenlenen voleybol turnuvası, hem öğrencilerin performansı, hem de birbirinden çekişmeli karşılaşmalar ile tamamlandı. 27-29 Aralık tarihlerinde dört gün boyunca oynanan ve 6 yurttan, 72 sporcunun katıldığı Yurtlar Arası Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında şampiyonluk müsabakası Nazilli Spor Salonu'nda oynandı. Çekişmeli geçen müsabakada Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü Erkek Öğrenci Voleybol takımı, Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü Erkek Öğrenci Voleybol Takımı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuva sonucunda Hacı Mustafa Efendizade Öğrenci Yurdu 2'nci olurken 3'üncülük kupasını ise Sultanhisar Öğrenci Yurdu kazandı. Şampiyon olan Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü Erkek Öğrenci Voleybol takımı, Türkiye il birinciliği müsabakasında Aydın'ı temsil edecek.

Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü Erkek Öğrenci Voleybol Takımı şampiyonluk kupasını Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'ndan aldı. Fillikçioğlu, şampiyon olan takımını kutlayarak, "Yurtlar arası Voleybol Turnuvası'nda İl birincisi olan Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü Erkek Öğrenci Voleybol takımımızı canı gönülden kutlar, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Yurtlar Arası Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
Yurtlar Arası Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
Yurtlar Arası Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
Yurtlar Arası Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

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Adnan Menderes, Şampiyon, voleybol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yurtlar Arası Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yurtlar Arası Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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