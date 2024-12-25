YURTLİG Dart Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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YURTLİG Dart Müsabakaları Sonuçlandı

YURTLİG Dart Müsabakaları Sonuçlandı

Erzurum'da düzenlenen YURTLİG Dart Müsabakaları'nda kızlarda Erzurum Kız Yurdu, erkeklerde Nurettin Topçu şampiyon oldu.

25.12.2024 10:00
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen YURTLİG Dart Müsabakaları Aziziye Spor Salonu'nda yapıldı. Kızlarda Erzurum Kız Yurdu, Erkeklerde ise Nurettin Topçu Erkek Yurdu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2024-2025 öğretim yılı faaliyet programında yer alan YURTLİG Dart İl Birinciliği Aziziye Spor Salonu'nda yapıldı.

Kızlarda şampiyon Erzurum Kız Yurdu oldu. Alvarlıefe Kız Yurdu 2., Rabia Hatun Kız Yurdu 3., Kazım Karabekir Kız Yurdu 4. Sırada yer aldı. Erkeklerde şampiyonluğu Nurettin Topçu kazandı. İbrahim Hakkı 2., Oğuzhan Yaşar 3., Aziziye 4. oldu. Kızlarda Erci Yas altın madalya kazanırken, Sedanur Gülçiçek gümüş, Merve Çetun bronz madalya kazandı. Yıldız Bilbay dördüncülük ödülü aldı. Erkeklerde Akif Demir birincilik madalyasını boynuna takarken, Yusuf Bulut ikincilik madalyasını kazandı. Celal Can Dağlı üçüncülük madalyasını elde etti. Nazım Avcı ise dördüncülük ödülü aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyaları verildi. Erzurum Dart İl Temsilcisi Vildan Danışık Koç, sporcuları ve takım olarak dereceye giren yurtları tebrik etti. Başarılı il temsilcisi, Erzurum'u YURTLİG Dart Türkiye finallerinde temsil edecek olan öğrencilere başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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