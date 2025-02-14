Yusuf Akçiçek: Öğrenmek için buradayım - Son Dakika
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Spor

Yusuf Akçiçek: Öğrenmek için buradayım

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, tecrübeli isimlerden öğrenmeye istekli olduğunu belirtti.

14.02.2025 00:02
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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Yusuf Akçiçek, Anderlecht maçının ardından yaptığı açıklamada, takıma en iyi şekilde yardım etmeye çalıştığını söyleyerek, "Carlos ve Skriniar'dan çok şey öğreneceğim" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Yusuf Akçiçek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün takım olarak performanslarının iyi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Akçiçek, "Ben de takıma en iyi şekilde yardım etmeye çalıştım. Her zaman kendimi hazır tutuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 3-0'lık skorla güzel bir galibiyet aldığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Moruinho'dan her idmanda yeni şeyler öğreniyorum"

Jose Mourinho'nun büyük bir hoca olduğundan bahseden Akçiçek, "Onunda bana verdiği güven idmanlarda olsun, saha dışında olsun çok etkili oluyor. Her idmanda ondan yeni şeyler öğreniyorum. Kendimi olabildiğince her idmanda geliştirmeye çalışıyorum. Onun tabii ki de üzerimde etkisi var" diye konuştu.

"Carlos ve Skriniar'dan çok şey öğreneceğim"

Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi savunmacılarla forma mücadelesi vermenin nasıl bir duygu olduğunun sorulması üzerine genç oyuncu, "İkisi de çok kariyerli, çok tecrübeli oyuncular. İdmanda onlardan öğreneceğim çok şey var. Yeni geldiler, daha çok fazla idman yapamadık. Ufak da bir sakatlığım vardı. Saha dışı iletişimleri çok kuvvetliler. Çok tecrübeli oyuncular zaten. İlerleyen antrenmanlarda onlardan çok şey öğreneceğim" şeklinde konuştu.

"İlerleyen zamanlarda ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim"

Kariyer planlamasıyla ilgili de konuşan Akçiçek, "Şu an oynadığım kulüp çok büyük bir kulüp. Tek hedefim bu kulüpte aldığım performansları en iyi şekilde değerlendirmek. İlerleyen zamanlarda kulübümü, ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim. Şu an tek hedefim Fenerbahçe'de aldığım süreleri değerlendirmek" değerlendirmesinde bulundu.

"A Milli Takım forması giymek her futbolcunun hayalidir"

Milli takımda oynamanın her oyuncu için özel olduğunu vurgulayan Akçiçek, "Şu an U19 Milli Takımı'na gidiyorum. Orada da mart ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri var. Ben de şu an ona konsantreyim. Tabii ileride A Milli Takım forması giymek her futbolcunun hayalidir. Ben de ileride A Milli Takım formasını giymek isterim" ifadelerine yer verdi.

Yaşanılan bir pozisyon sonrasında kendi bölgesine koşarken sekmesiyle ilgili ise kramp girdiği ve ciddi bir durumun olmadığını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Akçiçek: Öğrenmek için buradayım - Son Dakika

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