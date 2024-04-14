Yusuf Dikeç, Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası'nda 6. oldu

Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası'nda yarışan Yusuf Dikeç, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde 6. oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Yusuf Dikeç, Rio de Janeiro kentindeki organizasyonda yapılan sıralama müsabakasında 581 puanla 6. sırayı alarak finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Aynı kategoride yarışan Türk sporculardan Buğra Selimzade 575 puanla 26'ncı, Mustafa İnan da 572 puanla 41. sırada yer aldı.
Yusuf, topladığı 156,3 puanla finali de 6. sırada tamamladı.
10 metre havalı tüfek karışık takım yarışmasına katılan Damla Köse ile Mert Nalbant ise 626,6 puanla 16. oldu.
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