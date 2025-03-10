Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan\'dan Avrupa Şampiyonası\'nda altın madalya

Bud Clifford:

yarışmaya gittikten sonra değil yarışmaya giderken haber yapmalıydınız ki izleseydik yarışmayı altın madalyayı hak edişlerini izleseydik. önemli bir olay oluyor dünyada haber yapmıyorsunuz, haber yapıyorsunuz görüntüsü yok,insanlar çok saçma şeyleri tek bir düşünce tipi varmış gibi aynı tepkiyi veriyor hepiniz akp erdoğan düşmanı acayip bir yapılanmasınız.bendemi birşeyler eksik sizdemi fazla