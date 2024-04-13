Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Atıcılık Havalı ve Ateşli Silahlar Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Atıcılık Havalı ve Ateşli Silahlar Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan yarıştı.
Milli sporcular, sıralama müsabakasında attıkları 581 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Madalya maçında rakipleri Ukrayna'yı 17-13 yenen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, altın madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona 20 Nisan Cumartesi günü sona erecek.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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