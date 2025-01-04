Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü - Son Dakika
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Spor

Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü

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Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Mağlubiyet sonrası Konyasporlu futbolcular, taraftarlara Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü verdi. Konyasporlu futbolculardan Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe maçı öncesinde ''Fenerbahçe'yi vallahi yeneceğiz'' dedi.

04.01.2025 08:05  Güncelleme: 08:23
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Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Konyasporlu futbolcular, deplasman tribününe giderek Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü verdi.

"VALLAHİ FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ"

Konyasporlu futbolculardan Yusuf Erdoğan, tribünlere seslenirken "Fenerbahçe'yi vallahi yeneceğiz. Söz." ifadelerini kullandı. Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Alanyaspor\'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü

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Son Dakika Spor Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Oğuzhan Çevik:
    kaldıran fenere koşuyor 27 10 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Beşiktaşın yendiği feneri herkes yenebilir. 19 16 Yanıtla
  • Yildiray:
    yav he he 11 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    cukkayı indirmiş cebe demekki 10 1 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    bosuna demiyoruz futbol fenerbahceye karsi oynanan bir oyun diye asagiliklar 7 3 Yanıtla
  • YoH null:
    Bana faydası olmayan sporun neyini dert edeyim gelecekte futbol devri de olmayacak 2 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    işiniz gücünüz Fenerbahçe olmuş ne büyükmüşüz yasa Fenerbahçe 5 2 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Fenerbahçe kadar başınıza taş düşsün 4 0 Yanıtla
  • Behzat:
    konya duşmesinde gelecek sezon Trendyol birinci ligde seni gururuz. 3 0 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    söze gerek yoktu ???????????? 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü - Son Dakika
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