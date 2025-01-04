Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Konyasporlu futbolcular, deplasman tribününe giderek Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü verdi.
Konyasporlu futbolculardan Yusuf Erdoğan, tribünlere seslenirken "Fenerbahçe'yi vallahi yeneceğiz. Söz." ifadelerini kullandı. Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü - Son Dakika
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