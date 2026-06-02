Yusuf Eren Temizel Avrupa İkincisi!
Yusuf Eren Temizel Avrupa İkincisi!

02.06.2026 11:23
Düzce Üniversitesi öğrencisi Yusuf Eren Temizel, Almanya'da Avrupa Karate Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yusuf Eren Temizel, Almanya'da düzenlenen 61. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada üstün bir performans ortaya koyan milli sporcu ve Düzce Üniversitesi öğrencisi Yusuf Eren Temizel, Avrupa ikincisi olarak hem ülkemizi hem de Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti.

Avrupa'nın en prestijli karate organizasyonları arasında yer alan şampiyonada gösterdiği mücadele ve kararlılıkla dikkat çeken Yusuf Eren Temizel, elde ettiği dereceyle Türk sporuna ve Düzce Üniversitesi'ne büyük bir gurur yaşattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

