Yusuf Hayırlıoğlu: "Amatör branşlar altın çağını yaşıyor"

Trabzonspor'un Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, kulübün amatör branşlarda altın çağını yaşadığını söyledi.

Yönetim kurulu olarak amatör branşlara futbol kadar değer verdiklerini dile getiren Trabzonspor'un Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, "Bu konuda hassasiyetlerinden dolayı başta Başkanımız Ahmet Ağaoğlu olmak üzere yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Futbol bizim için neyse amatör branşlar da odur. Bu bakış açımızın bize başarı anlamında büyük bir geri dönüşü oldu" dedi.

Amatör branşların altın çağını yaşadığını dile getiren Hayırlıoğlu, "Sporcularımızdan Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, Abdullah Öztürk ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı. Olimpiyatlara gönderdiğimiz iki sporcumuz da ülkenin gururu oldu. Üstelik Busenaz'ın madalyası hem ülkemiz hem de kulübümüzün için bir ilk olma özelliği taşıyor" diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü olarak diğer branşlarda da çok başarılı olduklarının altını çizen Hayırlıoğlu, şunları söyledi:

"Kadın masa tenisi takımımız ligi üçüncü sırada tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmayı başarırken, erkek masa tenisi takımımız 1. Lig'e yükseldi. Atletlerimiz katıldıkları ulusal ve ulusal ve uluslararası şampiyonalarda çok önemli dereceler elde etti. Atıcılarımız ülkemizde yapılan şampiyonalarda birçok şampiyonluğu kazanmanın yanı sıra toplamda üç kez Türkiye rekoru kırmayı başardılar. Yine eskrimde sporcularımız bizi mutlu eden dereceler kazandı. Bununla beraber kadın judo takımımız için yeniden yapılanma dönemine girilirken, basketbol altyapı organizasyonu anlamında ciddi aşamalar kaydedildi. Bu kadar mutluluğu bize yaşatan sporcularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler yönetim olarak her zaman desteğe devam edeceğiz" dedi. - TRABZON