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Yukatel Adana Demirspor'da Yusuf Sarı 2 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor'da Yusuf Sarı 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Trendyol Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor, kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın sol üst arka adale grubu sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Sarı'nın tedavisine başlandığı ve hamstring kas grubunda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Yukatel Adana Demirspor\'da Yusuf Sarı 2 hafta sahalardan uzak kalacak
08.01.2024 - 21:53,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik bugün Adana'da MR görüntülemesi yapıldığı belirtildi.

Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde, hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yukatel Adana Demirspor'da Yusuf Sarı 2 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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